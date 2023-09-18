الإثنين 18-09-2023
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الإثنين، 18-09-2023 09:19 ص

زعماء العالم يتوافدون الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة

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الوكيل الإخباري - بدأ رؤساء العالم بالتوافد الى نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة، للمشاركة في مداولات الجمعية العامة في دورتها الـ 78 والتي تبدأ غدا، حيث يلقي كل زعيم خطاباً رسمياً، يمثل موقف بلاده من قضايا دولية.اضافة اعلان


ويشارك 11 زعيماً عربياً في مناقشات الدورة الجديدة والتي تسمى بـ "الأسبوع رفيع المستوى" وأربعة رؤساء حكومات فيما البقية يمثلها وزراء الخارجية.

ويشارك بالإضافة الى الأردن، قطر، مصر، الجزائر، جزر القمر، موريتانيا، اليمن، السودان، فلسطين، إضافة الى المغرب وليبيا، ومشاركتهما على مستوى القيادة أمست غير مؤكدة بسبب الكوارث الطبيعية التي حلت ببلديهما.

كما تشارك الكويت، لبنان، العراق، الصومال، على مستوى رؤساء الحكومات، فيما تشارك على مستوى وزراء الخارجية كل من دول: السعودية، جيبوتي، الإمارات، سلطنة عُمان، سوريا، البحرين، تونس.

 




 

 


 

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