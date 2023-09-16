السبت 16-09-2023
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السبت، 16-09-2023 09:55 م

الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص في أحداث عنف متفرقة في نيويورك

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الوكيل الاخباري- قالت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية إن امرأة أصيبت بالرصاص وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين أو طعنوا في أحداث عنف متفرقة في أنحاء مختلفة في المدينة.

وقالت الشرطة إنه في حادث إطلاق النار، أصيبت امرأة في العشرينات من عمرها في رجلها أثناء مشاجرة مع رجلين عند حوالي الساعة 12:40 اليوم السبت.

وأفادت بأن رجلا تعرض للطعن في كتفه في مانهاتن عند الساعة 4:30 صباحا. وتم نقل المصاب (20 عاما) إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وتعرض رجل آخر، لإصابة في يده، خلال محاولته فض إشكال، وقالت السلطات إنه رفض الرعاية الطبية، وإن المهاجم الذي كان يحمل سكينا لاذ بالفرار.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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