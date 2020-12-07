الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح حول الموجة الثانية من كورونا

وزارة الصحة : هذه الأعمار الاكثر اصابة بكورونا في الاردن

الهياجنة: لنا حق الرد

توضيح حكومي حول تطورات وصول مطاعيم كورونا للاردن

وزير الصحة يكشف تطورات الوضع الوبائي بالاردن واخر الاجراءات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي أبو رمان والعبادي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

العراق: 28 وفاة و1680 إصابة بفيروس كورونا

إيران: 284 وفاة و10827 إصابة جديدة بكورونا

اندونيسيا: 127 وفاة و 5754 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين، 07-12-2020 05:05 م

محادثات اللحظة الأخيرة حول اتفاق ما بعد بريكست تراوح مكانها

Nothing-changes-on-Brexit-day-1200x675


الوكيل الإخباري- بعد يوم مفاوضات غير منتج، يتواصل التعثر اليوم الإثنين بين البريطانيين والأوروبيين الذين يحاولون التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، فيما الوقت ينفد لتجنّب فشل ستكون عواقبه الاقتصادية قاسية.

اضافة اعلان

وأعلن متحدث أوروبي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين سيتحادثان هاتفيا حول ما آلت إليه المفاوضات.


واتفق المسؤولان السبت على منح يومين إضافيين للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق حول العلاقات في مرحلة ما بعد بريكست مع وجود أقل من شهر على انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 كانون الأول/ ديسمبر.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_8_30_15_0_34_272

تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

ط

مصادر أميركية : بايدن سيُبقي من سياسة ترامب للتسوية بالشرق الأوسط

خري

أوروبا تسجل أسخن فصل خريف بالتاريخ

جز

الجزائر .. الحكم على أبرز وجوه الحراك الشعبي بالسجن

كط

الكرملين: علاقتنا مع الولايات المتحدة ليست رائعة

علم البحرين

تمرين جوي بحريني أمريكي مشترك

أخبار متعلقة
5fccc6844c59b72090015802

توقيف وزير مصري سابق 15 يوما على ذمة التحقيق

5fcb67164c59b758de1a6883

رسائل من أمير الكويت إلى الملك سلمان وترامب بشأن المصالحة الخليجية

8ed8fee4-262f-406b-a96f-7f3480c9f681_16x9_1200x676-1200x675

الجيش الليبي وقوات الوفاق يستعدان لمواجهة جديدة في فزان

عون

الرئيس اللبناني : نسعى لإنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

22-224-1200x675 (1)

تأجيل محادثات الحدود البحرية بين الاحتلال ولبنان

5fb8acd14c59b749c64c5fd1

الولايات المتحدة تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تايوان