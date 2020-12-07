محادثات اللحظة الأخيرة حول اتفاق ما بعد بريكست تراوح مكانها

الوكيل الإخباري- بعد يوم مفاوضات غير منتج، يتواصل التعثر اليوم الإثنين بين البريطانيين والأوروبيين الذين يحاولون التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، فيما الوقت ينفد لتجنّب فشل ستكون عواقبه الاقتصادية قاسية.

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وأعلن متحدث أوروبي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين سيتحادثان هاتفيا حول ما آلت إليه المفاوضات.



واتفق المسؤولان السبت على منح يومين إضافيين للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق حول العلاقات في مرحلة ما بعد بريكست مع وجود أقل من شهر على انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 كانون الأول/ ديسمبر.







