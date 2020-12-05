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السبت، 05-12-2020 01:03 م

رسائل من أمير الكويت إلى الملك سلمان وترامب بشأن المصالحة الخليجية

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الوكيل الإخباري- بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رسائل شكر وتقدير إلى زعماء قطر والسعودية والولايات المتحدة على خلفية إحراز تقدم في جهود حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.

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ووجهت هذه الرسائل، حسب وكالة "كونا" الرسمية، اليوم السبت إلى كل من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وأعرب الأمير نواف عن بالغ سعادته وارتياحه لما وصفه "إنجازا تاريخيا تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت أخيرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف"، مشيرا إلى أن كافة الأطراف أبدت حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي.

ولفت الأمير إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه عكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه، مستذكرا بهذا الصدد جهود الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح الذي فارق الحياة في وقت سابق من العام الجاري.

وتابع: "كما نتوجه بالتهنئة والتقدير لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير أبنائنا وتحقيق تطلعاتهم وإلى كافة الأصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت والذي كان محل تقدير من جانبنا".

وأعرب الأمير الكويتي عن امتنانه وتقديره لترامب لـ"جهوده الداعمة التي تعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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