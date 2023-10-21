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السبت، 21-10-2023 09:07 ص

محامو محمد بازوم يرفضون الاتهامات بمحاولته الفرار مؤكدين أنها ملفقة

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الوكيل الإخباري - رفض محامو رئيس النيجر محمد بازوم الذي أطيح في انقلاب 26 يوليو اتهامات وجهها النظام العسكري الحاكم بشأن محاولته الهروب، مؤكدين أنها "ملفقة".

وقال محمد سيدو ديان، منسق مجموعة من محامي الرئيس المخلوع في بيان، أمس الجمعة، "نرفض بشدة هذه الاتهامات الملفقة بحق الرئيس بازوم".

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وأضاف أن "الاحتجاز ...خط أحمر جديد تم تجاوزه من قبل المجلس العسكري الذي يواصل انتهاك الحقوق الأساسية لموكلنا".


وكان أكد النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب يوليو مساء الخميس الماضي أن بازوم المسجون منذ الانقلاب، حاول "الهرب" لكنه أخفق وتم اعتقال عدة أشخاص.


وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الجمعة عن "قلقه إزاء الوضع الغامض" لبازوم، داعيا "إلى إطلاق سراحه مع زوجته وإبنه بشكل فوري".


وتدعم فرنسا الرئيس المخلوع وتطالب مع عدد من الدول والمنظمات بإطلاق سراحه، لكن النظام العسكري ما زال متشددا في موقفه.


وما زال بازوم يرفض الاستقالة وهو مسجون في مقر إقامته داخل القصر الرئاسي مع زوجته عزيزة ونجله سالم.


وفي 18 سبتمبر، لجأ إلى القضاء في غرب أفريقيا للمطالبة بإطلاق سراحه واستعادة النظام الدستوري في النيجر.


وفرضت على النيجر عقوبات اقتصادية دولية منذ الانقلاب وأوقفت دول عدة مساعداتها المالية لها.

 

البيان

 




 

 


 

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