النيجر.. آخر انتكاسات فرنسا في الساحل الإفريقي

الوكيل الإخباري - تستعد فرنسا لمغادرة النيجر، آخر حليف لها في منطقة الساحل الإفريقي، في أحدث انتكاسة لباريس التي سبق طردها من مالي وبوركينا فاسو.

اضافة اعلان



وفي نهاية مواجهة يتعذر مواصلتها مع النظام العسكري على مدى شهرين، رضخ الرئيس إيمانويل ماكرون أخيراً بإعلانه أول أمس الأحد عودة السفير إلى باريس وسحب 1500 جندي «بحلول نهاية العام».



ويأتي هذا الانسحاب القسري بعد مغادرة مالي في أغسطس 2022 وبوركينا فاسو في فبراير 2023. وفي الدول الثلاث، طلبت الأنظمة العسكرية التي تسلمت السلطة، من فرنسا الانسحاب، معتمدة على الشعور المعادي لها والتحول نحو التعاون مع روسيا.



وحتى انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، كانت النيجر واحداً من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل.



فشل ذريع



واعتبر الباحث ايفان غيشاوا، المتخصص في شؤون منطقة الساحل، في منصة «إكس» أن الانسحاب من هذا البلد «يكرس الفشل الذريع لسياسة فرنسا في منطقة الساحل».



وبحسب مراقبين، فإن باريس لم تلحظ أو لم ترغب في رؤية التطورات الجارية في المنطقة. وقال دبلوماسي فرنسي إن ما حدث في «مالي امتد ببطء. لقد شهدنا هذه الموجة تتنامى منذ سنوات. شعرت فرنسا بأنها تفقد مكانتها، ولكنها ظلت في حالة إنكار واستغراب».



وأضاف «نجد أنفسنا أمام عواقب العسكرة المفرطة في علاقتنا بإفريقيا، في حين تعصف أزمات أمنية وبيئية ومجتمعية أيضاً بمنطقة الساحل»، وهي من أفقر مناطق العالم.



ظروف معقدة



وفي قاعدة نيامي وفي المواقع المتقدمة في الشمال الغربي النائي في ولام وأيولو، يجري إمداد القوات في «ظروف شبه معقدة»، وفقاً لهيئة الأركان العامة الفرنسية. وكان من الممكن أن يجد الجنود والطيارون الـ1500 في النيجر أنفسهم من دون مهمة، بعدما ظلت مسيراتهم ومروحياتهم ومقاتلاتهم على الأرض.



كما سرعان ما بدت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والتي لا تزال تحتفظ بعدة قواعد في إفريقيا، كما في تشاد وساحل العاج والسنغال والغابون وجيبوتي، معزولة.



وذكرت صحيفة وولف كوتيديان السنغالية «مع هذه الانتكاسة الأخيرة، ترى فرنسا أن نفوذها وسلطتها يتضاءلان بشكل كبير في غربي إفريقيا خاصة وفي إفريقيا عموماً».



وأشار فهيرامان رودريغ كوني، كبير الباحثين في معهد الدراسات الأمنية والمتخصص في شؤون الساحل، إلى أن «فرنسا لم تعرف كيف تنسحب في الوقت المناسب وأرادت الاستمرار في أداء دور القائد في سياق تشهد فيه البيئة الاجتماعية تغيراً كبيراً».

البيان