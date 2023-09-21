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الخميس، 21-09-2023 11:36 ص

لأول مرة في التاريخ... ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن يلقي ملك بريطانيا تشارلز الثالث كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الخميس، لأول مرة في التاريخ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن الملك تشارلز الثالث هو أول عاهل بريطاني يتحدث من قاعة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، حيث سيتناول الصداقة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا.

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وسيصطف حرس الشرف على امتداد طريق الملك إلى قاعة المؤتمرات، حيث سيلتقي بممثلين عن مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية ويوقع في سجل الزوار قبل دخول القاعة لإلقاء خطابه.


وفي إطار زيارة رسمية بدأت أمس الأربعاء، من المقرر أن يلتقي الملك وقرينته الملكة كاميلا في وقت لاحق نجوم الرياضة في ضاحية سان دوني بباريس، حيث تستضيف فرنسا كأس العالم للرجبي.


وسترافق الملك والملكة خلال الزيارة بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي، بالإضافة إلى شخصيات رياضية قبل زيارة مقهى في ساحة المدينة للقاء مستفيدين من منظمة "أوبجكتيف ايمبلوي"، في سان دوني والتي تساعد الشباب المهمشين في العثور على وظائف.


كما سيلتقي الملك وعقيلته ممثلين عن مؤسسة " برينس تراست إنترناشيونال".

 

البيان

 




 

 


 

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