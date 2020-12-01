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الثلاثاء، 01-12-2020 03:54 م

بمناسبة اليوم الوطني الـ 49

محمد بن زايد : الإمارات تجربة تنموية استثنائية في العالم

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علم الإمارات العربية المتحدة


الوكيل الإخباري - قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إن الإمارات تجربة "تنموية استثنائية في العالم خارج كل الحسابات المتعارف عليها"، مشددا على أن "مسيرة إنجازاتها الحضارية" لن تتوقف.

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وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " إن الإمارات واجهت مع بقية دول العالم التحديات الصعبة التي سببتها جائحة كورونا " كوفيد - 19 " 

 

تصريحات بن زايد جاءت بمناسبة احتفال الإمارات باليوم الوطني الـ 49. وتابع " إن هذه المسيرة لن تتوقف...مهما كانت الظروف والتحديات".

 

المصدر : روسيا اليوم 


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