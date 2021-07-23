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الجمعة، 23-07-2021 10:07 ص

مخاوف أمريكية من قوة صواريخ الدفاع الجوي الروسية الجديدة إس - 500

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الوكيل الإخباري - كتب الخبير كاليب لارسون  في موقع "19FortyFive" يقول إن نظام الصواريخ الروسية المضاد للجو "إس – 500"، الأكثر تقدما في العالم ، يشكل تحديا جديدا لحلف شمال الأطلسي.

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ولفت الكاتب إلى أن هذا النظام يمكنه أن يضرب النطاق الكامل لأسلحة الهجوم الجوي الحالية والمستقبلية بأي ارتفاع وسرعة. ومثل "إس – 400"، فإن النظام الجديد "إس – 500" قادر على تدمير الطائرات والصواريخ الباليستية على حد سواء.
ويرى الخبير أن أنواعا مختلفة من الصواريخ تتوافق مع منظومة الدفاع الجوي "إس – 500"، ما يعطي إمكانية لرد أكثر دقة في مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات.

 

إضافة إلى ذلك، فإن "إس – 500"، أكثر مقاومة للتداخل الإلكتروني من سابقيه.
وأشار لارسون إلى أن "إس – 500 على أي حال، سلاح دفاع جوي أقوى بكثير من (إس - 400)، وإذا كان هذا صحيحا، فإن قدرة مثل هذه الأسلحة على إصابة صواريخ تفوق سرعة الصوت ستكون تحديا خاصا جديدا لحلف الناتو".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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