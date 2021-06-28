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الإثنين، 28-06-2021 03:45 م

اللقاء الأول بين المقاتلة البريطانية 'إف-35' ومقاتلات سلاح الجو الروسي

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الوكيل الإخباري- حلّقت مقاتلة بريطانية من طراز "إف–35" فوق مجموعة من السفن الروسية التي كانت قد دخلت البحر الأبيض المتوسط لإجراء مناورات هناك.

وجرى اللقاء الأول بين طائرات سلاح الجو الروسي المقاتلة وطائرة "إف–35 بي" التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في أجواء الجزء الشرقي من البحر المتوسط.

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وقد سُجل مرور مقاتلة الجيل الخامس "إف–35 بي" في الأجواء من ظهر الفرقاطة الروسية "الأدميرال ماكاروف"، وفيما تنطلق الطائرات الروسية من قاعدة حميميم بسوريا، تنطلق الطائرات الحربية البريطانية من حاملة الطائرات "إتش إن إس الملكة إليزابيث".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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