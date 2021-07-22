الدفاع الروسية تعلن أن الدفاع الجوي السوري أسقط جميع الصواريخ الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي السوري أسقطت جميع الصواريخ الـ 4 التي أطلقتها مقاتلات الاحتلال أثناء الغارات الليلة الماضية.

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وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، إن "مقاتلتين تابعات للاحتلال من طراز "إف 16" أطلقت من المجال الجوي اللبناني بين الساعة 1:11 و1:19 في 22 يوليو 4 صواريخ موجهة إلى مواقع في محافظة حمص".

وأضاف كوليت، أن "جميع الصواريخ الـ 4 تم تدميرها من قبل أنظمة "بوك إم 2 إي" الروسية الصنع، والتابعة لقوات الدفاع الجوي السورية".

المصدر: روسيا اليوم