الثلاثاء 04-07-2023
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الثلاثاء، 04-07-2023 10:06 ص

مسؤولة إيرانية: انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيؤدي إلى نمو اقتصادات بلدان المنطقة

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الوكيل الإخباري- أعلنت نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني غلامرضا مرحبا أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيسمح لدول المنطقة بتعميق العلاقات الاقتصادية بعيدا عن تأثير الدولار.

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وقالت في حديث لوكالة "نوفوستي": "ستساعدنا هذه الاتفاقية في إرساء الأسس للعلاقات التجارية السليمة دون تأثير الغرب... والدولار. يوجد في منطقتنا كل شيء، يوجد هناك المواد الخام والأسواق غير المستغلة لبيع منتجاتنا. تساعد منظمة شنغهاي للتعاون في النمو الرائع لاقتصادات بلدان المنطقة وستصبح مفيدة بالنسبة لبلدان المنطقة".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن قبول إيران في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون سيكون مفيدا للدولة والمنظمة على حد سواء.

وأفادت وزارة الخارجية الهندية، سابقا، بأن القمة الـ23 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ستعقد عبر الفيديو في 4 يوليو الجاري. ومن المتوقع أن تتم في هذا الاجتماع الموافقة على عضوية إيران الكاملة في المنظمة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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