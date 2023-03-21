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الثلاثاء، 21-03-2023 10:33 ص

مسؤول أممي: كوريا الشمالية أطلقت 70 صاروخا العام الماضي

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الوكيل الإخباري - عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، جلسة بشأن كوريا الشمالية، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة قدمها الأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركتين بالأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا.

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وأشار المسؤول الأممي في إحاطته إلى أن كوريا الشمالية زادت بشكل كبير من أنشطة إطلاق الصواريخ منذ عام 2022، بما في ذلك نحو 70 عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ التسيارية العام الماضي وحده.


وأضاف جينكا أن كوريا الشمالية واصلت أيضا سعيها النشط لبرنامج أسلحتها النووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، مشددا على ضرورة الحد من التوترات، وقيام كوريا باتخاذ خطوات فورية لاستئناف الحوار المؤدي إلى سلام دائم، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه.


وكانت 7 دول أعضاء طلبت عقد الجلسة المفتوحة بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق عدة صواريخ خلال الأيام الماضية.


بترا

 




 

 


 

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