مسؤول أممي يطالب بإخلاء المدارس بمخيم عين الحلوة من المسلحين

الوكيل الاخباري - طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا، المجموعات المسلحة، بوقف القتال في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، وإخلاء المدارس فورا.

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وقال عمران في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين والاستيلاء على 8 مدارس تابعة لوكالة الأونروا يمنع وصول ما يقرب من 6 آلاف طفل إلى مدارسهم، مع بدء العام الدراسي.



وشدد رضا على ضرورة أن تكون المؤسسات التعليمية مساحة آمنة ومحايدة، لأهميتها الملحة لتعلم الأطفال وعافيتهم ونموهم، مشيراً أن استخدام المجموعات المسلحة للمدارس هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

