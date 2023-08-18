الأونروا تعلق خدماتها بمخيم عين الحلوة

الوكيل الاخباري - قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى /الأونروا/ تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة للاجئين بلبنان احتجاجا على استمرار وجود مسلحين في منشآتها بالمخيم بما في ذلك المدارس.



وقالت /الأونروا/ في بيان لها: “إن الوكالة لا تتسامح إطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها”.



وأضافت أنه “من غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أفيد عنها”.



وجددت دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون اي عوائق.

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