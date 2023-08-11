تدمير نحو 400 منزل بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة

الوكيل الإخباري- قالت مديرة وكالة "الأونروا" الأممية في لبنان، دوروثي كلاوس إن 400 منزل تدمر بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة، مؤكدة أن الوضع في المخيم لا يزال غير مستقر.

اضافة اعلان

وأثناء مشاركتها، عبر الفيديو، في المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، حيث تحدثت كلاوس عن الآثار التي تركتها الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في 30 يوليو واستمرت قرابة أسبوع.



وأفادت بأن الأعمال العدائية دفعت مئات العائلات للنزوح، وعاد بعضهم بالفعل إلى المخيم، متوقعة أن تكون الاشتباكات قد أسفرت عن دمار ما بين 200 و400 منزل داخل المخيم وفي المناطق المحيطة به.