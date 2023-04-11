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الثلاثاء، 11-04-2023 12:25 م

مسؤول سعودي: ولي العهد محمد بن سلمان استدعاني بسبب 3 لمبات

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الوكيل الإخباري- تحدث المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، فهد الرشيد، عن موقف تم على إثره استدعاؤه من جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بسبب تعطل "ثلاث لمبات" على طريق المطار.

وقال الرشيد عبر برنامج "حكاية وعد" على قناة MBC: "كان سمو الأمير في طريقه للمطار ورأى ثلاث لمبات في الشارع لا تعمل.. لم أعرف أنا بالموضوع حتى اتصل بي رئيس الديوان الملكي وقال لي إن سمو الأمير لاحظ أن هناك ثلاث لمبات في طريق المطار (لا تعمل) ونريد التحقيق معك".

وأردف الرشيد قائلا: "جاء بي وبوزير النقل آنذاك على ما أعتقد، والأمانة، جابنا كلنا وسألنا عن سبب عدم عمل اللمبات الثلاث وكانت رسالة واضحة من سمو الأمير... ولا أعتقد أنها كانت حول اللمبات بل كانت للتذكير بأنني عُينت من ولاة الأمر لأخدم المواطن".

وأضاف المستشار: "فقد ذكرني الأمير (بهذا الاستدعاء) مرة ثانية أن وظيفتي اليوم تكليف وليست تشريف ويجب أن يصل صوت المواطن، وليس ولي العهد فقط، لكل مسؤول والأفضل أن تستبقه".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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