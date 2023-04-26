مسؤول عسكري أوكراني: الوضع في أرتيوموفسك صعب

الوكيل الإخباري - وصف قائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية فيكتور خورينكو الوضع القائم في مدينة أرتيوموفسك بأنه صعب.



وقال خورينكو في خطاب ألقاه أمام العسكريين الأوكرانيين أثناء زيارته إلى أرتيوموفسك: "بالفعل يعد الوضع في أرتيوموفسك صعبا، لكنكم تعرفون جيدا ما الذي يجب عمله وكيفية عمله في الظروف الحالية".

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تقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية وتعد مركز نقل هام لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس. لا تزال المعارك الشرسة من أجل السيطرة على المدينة مستمرة منذ عدة أشهر.

RT