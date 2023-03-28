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الثلاثاء، 28-03-2023 09:32 ص

ولي العهد السعودي يهاتف الرئيس الصيني

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الوكيل الإخباري - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والصين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن هذا التأكيد جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بن سلمان مع الرئيس الصيني شين جين بينغ، كما أعرب عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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من جانبه أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.


كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.


يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، بعد مفاوضات قادتها الصين.


في وقت شكرت فيه كل من السعودية وإيران الصين على الدور الذي لعبته وجهودها في التوصل لاتفاق، حيث اعتبر كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي الاتفاق بمثابة "نصر للحوار ونصر للسلام"، قائلا إن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم وستظهر تحليَها "بالمسؤولية" بصفتها دولة كبرى. 

 

RT

 




 

 


 

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