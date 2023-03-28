بركان ليفوتولو في إندونيسيا يطلق عمودا من الرماد

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية أن بركان ليفوتولو في جزيرة لومبلين بإندونيسيا أطلق عمودا من الدخان والرماد البركاني ارتفع إلى 750 مترا.

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وجاء في بيان المركز الوطني للبراكين "بدأ ثوران البركان في الساعة 16.04 بالتوقيت المحلي (11.04 بتوقيت موسكو) وقد ارتفع عمود الدخان والرماد البركاني إلى 750 مترا فوق قمة البركان".



ووفقا للبيان استمر ثوران البركان 52 ثانية فقط ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء ذلك.



ويذكر أن البركان أطلق في يوم 24 مارس الجاري عمودا من الدخان والرماد البركاني بلغ ارتفاعه حوالي الكيلومتر، ورافق ذلك تدفق الحمم البركانية وانتشارها إلى مسافة 500 متر، ما أضطر السلطات المحلية إلى فرض حظر التجول في المنطقة القريبة من البركان.



وتجدر الإشارة إلى أن أقوى ثوران لهذا البركان كان في نهاية عام 2020 ما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم وإغلاق المطار المحلي.



وتعتبر إندونيسيا جزءا من ما يسمى "الحلقة النارية في المحيط الهادئ" - وهي صدع تكتوني قوي، حيث تتحرر الطاقة المتراكمة على شكل هزة أرضية وثوران البراكين التي عددها في إندونيسيا حوالي 130 بركانا.



وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت عن ثوران بركان ميرابي يوم 11 مارس الجاري. ويعتبر هذا البركان أحد أنشط البراكين في إندونيسيا. ونتيجة لثوران هذا البركان انتشرت الحمم البركانية مسافة 1.5 كيلومتر ما اضطر بالسلطات إلى منع اقتراب الناس من البركان مسافة لا تقل عن 7 كيلومترات.

RT