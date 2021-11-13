مستشار البرهان: تظاهرات السبت حررت شهادة وفاة لقوى سودانية

الوكيل الاخباري - اعتبر العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني، أن تظاهرات، السبت، حررت "شهادة وفاة" للقوى التي تدعي أنها تمتلك الشارع.



جاء ذلك في أول تعليق لمسؤول عسكري على تظاهرات السبت، المطالبة بالحكم المدني والرافضة لقرارات قائد الجيش، رئيس المجلس الانتقالي الجديد عبد الفتاح البرهان، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.



وقال أبوهاجة، إن "تظاهرات اليوم حررت شهادة وفاة للقوى التي تدعي أنها تحتكر الشارع" (في إشارة لتجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير).

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