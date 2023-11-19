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الأحد، 19-11-2023 09:11 ص

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا لا تستطيع مواجهة روسيا طويلا

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الوكيل الاخباري- شكك ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، في قدرة أوكرانيا على مقاومة روسيا على المدى الطويل.

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واشتكى بودولياك من أن روسيا تواصل إنفاق مبالغ ضخمة على الحرب.

 

وقال: "هل لدينا فرصة واحدة على الأقل للبقاء والاستمرار في منظور تاريخي مدته 10 أو 15 سنة؟".

ووفقا للمستشار الأوكراني، "يرتبط نجاح القوات الأوكرانية على الجبهة بثلاثة جوانب: توازن الموارد بين روسيا وأوكرانيا، وكمية الأسلحة لدى الجانبين، وتوقيت البدء في استخدام هذه الأسلحة في ساحة المعركة".

وأشار بودولياك إلى أنه من أجل تحييد التفوق الذي تتمتع به روسيا، من الضروري الحد من حجم مواردها.

وأعرب المسؤول الأوكراني عن رغبته، في القيام بكل ما يلزم لكي تتقلص موارد روسيا كثيرا جدا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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