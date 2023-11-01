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الأربعاء، 01-11-2023 01:33 م

مستشفيات شمال سيناء تستعد لاستقبال مصابي غزة

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الوكيل الإخباري - تستعد المستشفيات المصرية في العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، لاستقبال أول فوج من المصابين والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة (81 حالة) لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.اضافة اعلان


وأكد وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماع اليوم الأربعاء لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، الاستعداد لاستقبال المرضى من الأخوة الفلسطينيين من قطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، إنه تم متابعة تجهيزات المستشفيات والمنشآت الصحية باختلاف تبعياتها ومدى جاهزيتها مع قيادات وزارة الصحة المعنيين، لاستقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، موجها برفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، فضلا عن التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات.

واضاف، انه تم توفير الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة، كما تم تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح.

ودعا وزير الصحة المصري خلال الاجتماع، الى التواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بمصر لتقديم الرعاية اللازمة لمرافقي المصابين من الأطفال الذين سيتم استقبالهم بالمستشفيات المصرية، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المرافقين.

 




 

 


 

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