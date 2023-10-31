الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل وثيقة إسرائيلية مسربة أوصت باحتلال غزة

القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

قرار من السيسي بشأن أهالي شمال سيناء

اليونيسيف: تزايد وفيات أطفال غزة بسبب الجفاف

توجيهات ملكية تم تنفيذها اليوم الثلاثاء

داخلية غزة: لم تدخل قطرة وقود واحدة للقطاع منذ 25 يوماً

هام لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

الصحة في غزة: توقف المولدات الرئيسية في الشفاء والإندونيسي غداً

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية ولكن لا يريد أن يعلن عنها

البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت 1.3 % مع نهاية أيلول الماضي

عاجل

القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

الثلاثاء، 31-10-2023 02:33 م

قرار من السيسي بشأن أهالي شمال سيناء

252


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه سيتم إعادة إسكان أهالي شمال سيناء بالمناطق التي اضطروا للخروج منها أثناء مكافحة الإرهاب، وسيكون ذلك ضمن مجتمعات عمرانية مخططة.

اضافة اعلان


وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ مظاهر الحياة بدأت في العودة لطبيعتها في شمال سيناء بعد تطهير الأراضي، وفتح الطرق العامة والميادين، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكل المرافق.


وقال مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمدينة العريش، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية سيناء في اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، لتستكمل الدولة إعداد خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، ومحافظة شمال سيناء.


وأضاف أنّ الرؤية التنموية لشمال سيناء تعتمد على استثمار المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار 9 سنوات، وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة من موقع جغرافي متميز وطول سواحل البحر، وتوافر البنية التحتية وزيادة كميات المياه للزراعة وتوافر الثروة المعدنية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6540d7364236047e965002de

الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربي البلاد

image (12)

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال ووسط إيران

6540c1304236047d1c7d46c6

الكويت تدعو لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

elbashayer-2023-10-25_600369-1140x641

صحيفة لبنانية تكشف ملامح خطاب حسن نصر الله المُرتقب

2

يهمس بشكل مخيف في أذن طفل .. موجة سخرية تصيب بايدن

6540921b42360428a131e2ab

المركبة الفضائية الصينية "شينتشو 16" تعود إلى الأرض

أخبار متعلقة
44444444

السيسي للمصريين: الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها لا تقلقوا

1020232733041714527862

مصر.. الإعلان عن حالة مصابي صاروخ طابا

2252

السيسي يحدد المخرج الوحيد للوضع المتأزم في المنطقة

58

السيسي: من المهم استخدام القوة برشد وتعقل وحكمة دون طغيان

382236

هل حُذفت سيناء من خرائط "غوغل" ؟

653396ae0a48d

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية لن تحصل على حساب مصر