السيسي يحدد المخرج الوحيد للوضع المتأزم في المنطقة

الوكيل الإخباري - اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم في غزة هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان صحفي، إنه خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيسة وزراء الدنمارك مِتَه فريدريكسن، شدد السيسي على أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية، التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة.



وتباحث الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة.



وأكد السيسي على أن "مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة".