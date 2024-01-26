الجمعة 26-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 26-01-2024 12:45 ص

مسيّرات اسرائيلية تقصف مناطق لبنانية جنوبية

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الوكيل الاخباري - نفذت مسيرات اسرائيلية غارات على بلدة عيتا الشعب اللبنانية المتاخمة للحدود مع اسرائيل، وأطلقت عدداً من الصواريخ الموجهة، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت.

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وأضاف المصدر، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ، منطقة في الأطراف الشمالية لبلدة المنصوري، كما استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة جويّة جبل حانين في بلدة البازورية، مشيراً إلى تسجيل أربع غارات متتالية في منطقه الجبور في قضاء جزين، وقصف بالقذائف الفوسفورية لبلدة علما الشعب.

 

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