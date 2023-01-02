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الإثنين، 02-01-2023 09:06 ص

مسيرة أوكرانية تستهدف إحدى مناطق بريانسك الروسية

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الوكيل الإخباري- أفاد ألكسندر بوغوماز، حاكم مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، بأن مسيرة أوكرانية هاجمت منطقة كليموفو فجر اليوم الاثنين، مما ألحق أضرارا بأحد مواقع الطاقة هناك.

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وكتب بوغماز عبر "تلغرام": "هذا الصباح، هاجمت طائرات بدون طيار أوكرانية منطقة كليموفو (جنوب غرب المقاطعة)، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات".

وأوضح أنه نتيجة الهجوم، تضرر أحد مرافق الطاقة، وانقطعت الكهرباء عن بلدة كليموفو، مضيفا أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث.

وكان بوغوماز أفاد الخميس الماضي بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات في منطقة كلينتسي بغرب المقاطعة، دون أن يؤدي الحادث إلى أضرار مادية أو إصابات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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