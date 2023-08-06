مشاهد للعاصفة الرملية والامطار التي ضربت الامارات أمس -فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت العديد من مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة تساقط أمطار غزيرة وعاصفة رملية، حيث أدت إلى تشكل السيول التي غمرت شوارع رئيسية في العديد من المدن.
وكانت قد دعت شرطة الشارقة السائقين إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة، محذرةً من خطورة الاقتراب من مناطق جريان السيول وتجمعات الأمطار.
وتداول رواد مواقع التواصل مشاهد للعاصفة الرملية والامطار في الشارقة ودبي .
متداول .. عاصفة رملية وامطار تضرب الشارقة#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/X8jQjk7zJZ— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 6, 2023
عاصفة شديدة تجتاح مدينة الشارقة الاماراتية pic.twitter.com/0Mb3JLAK86— بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) August 6, 2023
الإمارات 🇦🇪— 👨🏻🇰🇼sahab سحاب 🇰🇼 サハブ👨🏻 (@sahabnews1) August 5, 2023
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عاصفة رملية قوية مع زخات المطر في دبي⁉️ pic.twitter.com/T1GPBCf44k