الأحد 06-08-2023
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الأحد، 06-08-2023 02:27 م

مشاهد للعاصفة الرملية والامطار التي ضربت الامارات أمس -فيديو

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الوكيل الإخباري- شهدت العديد من مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة تساقط أمطار غزيرة وعاصفة رملية، حيث أدت إلى تشكل السيول التي غمرت شوارع رئيسية في العديد من المدن.

وكانت قد دعت شرطة الشارقة السائقين إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة، محذرةً من خطورة الاقتراب من مناطق جريان السيول وتجمعات الأمطار. 

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وتداول رواد مواقع التواصل مشاهد للعاصفة الرملية والامطار في الشارقة ودبي . 

 


 

 




 

 


 

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