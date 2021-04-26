مشاهد مؤلمة من أعماق البحر للغواصة الإندونيسية المنكوبة - صور وفيديو

الوكيل الإخباري - نشرت السلطات الإندونيسية،أمس الأحد، مشاهد حزينة مصورة من قاع البحر لحطام الغواصة الإندونيسية المنكوبة.

اضافة اعلان



وعثرت فرق الإنقاذ على الغواصة الإندونيسية محطمة في قاع البحر إلى ثلاثة أجزاء كبيرة وانتشرت قطع الحطام حول الغواصة في مشهد مؤثر يحكي قصة حزينة ومؤلمة للحظات عاشها 53 فردا من طاقمها.



ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقتطفات ومشاهد وصور لبعض الأشياء والموجودات التي صورتها الغواصات الآلية في قاع البحر والتي كان بعضها من المعدات الشخصية التي استخدمها الطاقم.



وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية، يودو مارغونو: "لقد تحطمت (الغواصة) إلى ثلاث قطع".



وأكدت السلطات أنه تم انتشال المزيد من أجزاء الغواصة المنكوبة، بما في ذلك مرساة وبدلات السلامة البرتقالية المخصصة لحالات الطوارئ.

سبوتنيك عربي





