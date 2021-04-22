روسيا ودول أخرى تقدم المساعدة في البحث عن الغواصة الإندونيسية المفقودة

الوكيل الإخباري - عرضت روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والهند وتركيا وأستراليا المساعدة في البحث عن الغواصة المفقودة التابعة للبحرية الإندونيسية، وفقًا لتقرير قناة نيوز آسيا في إشارة إلى ممثل القوات المسلحة في البلاد، أحمد رياض.

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أفادت الأنباء فى وقت سابق أن سنغافورة أرسلت سفينة إنقاذ للمساعدة فى العثور على الغواصة الإندونيسية المفقودة.



وأضافت القناة أن ماليزيا أرسلت أيضًا سفينة الإنقاذ" MV Mega Bakti" ، ومن المتوقع أن تصل هذه السفينة يوم الأحد حوالي الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (11.00 بتوقيت موسكو).



وأعلنت البحرية العسكرية الأندونيسية، يوم أمس الأربعاء، عن اختفاء غواصة عسكرية على متنها 53 شخصا من جنود البحرية في البحر مقابل شواطئ بالي.

وقال قائد الجيش الإندونيسي، هادي تجاهجانتو، لوكالة "رويترز" إن "البحرية تبحث عن غواصة مفقودة على متنها 53 شخصا اختفت اليوم الأربعاء وتطلب مساعدة أستراليا وسنغافورة المجاورتين في البحث".

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