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الإثنين، 11-09-2023 11:58 م

مشهد يدمي القلوب في شوارع ليبيا المنكوبة

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الوكيل الاخباري- تداول نشطاء ووسائل إعلام صورا تدمي القلوب للجثث في شوارع درنة شمال شرق ليبيا، عقب العاصفة التي ضربت المدينة وخلفت دمارا كارثيا وضحايا بالمئات ناهيك عن فقدان الآلاف من الأشخاص.

وقالت "بوابة الوسط" الليبية إن مواطنين ونشطاء ومتطوعين من جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، تمكنوا من جمع مئات الجثامين في شوارع المدينة المنكوبة جراء العاصفة "دانيال" وذلك استعدادا لدفنها.

وأظهرت صور تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات الجثامين التي تمكن المواطنون من جمعها بعدما لقي أصحابها مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

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