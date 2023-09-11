دانيال.. ليبيا تشهد أمطار قياسية لم تشهدها البلاد منذ 40 عاما- فيديو

الوكيل الاخباري- تجاوز منسوب مياه الأمطار في المنطقة الشرقية بليبيا اليوم الاثنين الـ 400 مليمتر، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

اضافة اعلان

وأفاد مدير المركز، علي جحيدر، باأن محطات الأرصاد بالمنطقة الشرقية سجلت ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياه الأمطار تجاوز الـ 400 مليمتر، وهي قراءة لم تسجل في ليبيا منذ نحو 40 عاما .



وأضاف جحيدر، أن محطات الأرصاد بمناطق الجبل الأخضر ودرنة سجلت ارتفاعا كبيرا لهطول الامطار لم يسجل من قبل".



وأشار المركز إلى أن كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية بمدن الجبل الأخضر ومناطق المنطقة الشرقية، سجلت أكبر النسب بمنطقة قصر ليبيا بمقدار 158 ملمتر، وسجلت بمطار الأبرق 170 ملمترا، وجامعة عمر المختار بالبيضاء 414 ملمترا، وهي أكبر كمية أمطار تسجل في ليبيا .