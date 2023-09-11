شاهد .. العاصفة "دانيال" تضرب عددا من المدن الليبية

الوكيل الاخباري - تعرضت عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا أمس الأحد، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.
وأطلقت عدة مناطق نداءات للسلطات للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غرق عدة مناطق سكنية بالمنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وتاكنس وعدة مناطق في محيط مدينة المرج وبالإضافة إلى مناطق الجبل الأخضر شحات والبيضاء وسوسة.
وغمرت مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي في الجبل الأخضر شرقي البلاد، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل في مناطق شحات وسوسه وتاكنس والمرج ومنطقة بطه شرقي البلاد.
🚨🚨— إعصار ليبيا :-— علي العنزي #ضحك_ووناسه (@fuy22222) September 11, 2023
مشاهد مخيفه من الاعصار الذي ضرب #ليبيا
الله يحفظ أهل ليبيا من كل مكروه
دعواتكم لهم في هذه الأوقات الصعبة 🤲🏻🇱🇾
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#اغيثوا_ليبيا #رسالة_اليوم… pic.twitter.com/p1uMHL10XR
🔴 وسط استغاثات المواطنين.. مشاهد مأساوية لفيضانات عارمة اجتاحت شمال شرق #ليبيا #إرم_نيوز #البيضاء #العاصفة_دانيال pic.twitter.com/EGoXnpPKVR— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) September 10, 2023
#فيديو | #إعصار_دانيال يصل ذروته.. #سيول و #فيضانات تجتاح شرق #ليبيا #العاصفة_دانيال— الجديد نيوز (@aljadidnews) September 11, 2023
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