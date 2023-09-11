مصرع 25 شخصا بفيضانات ليبيا

الوكيل الإخباري -

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لقي 25 شخصاً حتفهم، جراء الفيضانات التي ضربت عدة مدن شرقي ليبيا، اليوم الاثنين، مع وصول العاصفة دانيال.وبحسب وكالة الأنباء اللبية (وال) قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن كل المناطق التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد تعد مناطق منكوبة.وطالب الدبيبة، الجهات العامة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة تداعيات الفيضانات، موضحاً أنه تم إعطاء توجيهات لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات لمتابعة الوضع بشكل دقيق في المنطقة الشرقية.