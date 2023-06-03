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السبت، 03-06-2023 02:08 م

مصدر طبي: الجيش الأوكراني يستهدف سيارات الإسعاف الروسية

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الوكيل الإخباري - قال مصدر طبي في اللواء رقم 200 الروسي، إن سيارات الإسعاف ذات الصليب الأحمر المشاركة في إجلاء العسكريين الروس الجرحى، تعتبر الهدف المفضل للمسيرات الجوية الانتحارية الأوكرانية.

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وأضاف: "يملك العدو مسيرات جوية انتحارية، وهو لا يبخل بها قط خلال قصف سيارات الإسعاف الروسية. العدو لا يدخر ذخيرته ولا قوته، وهو يضرب بكافة قدراته حتى لو رأى أن الهدف هو سيارة تحمل إشارة صليب أحمر".

وأوضح المصدر، أن سيارات إخلاء الجرحى تقترب عادة من خط التماس، على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد. وفي هذه المناطق تحاول الدرونات الجوية الأوكرانية مهاجمتها.


وقال: "انطلقت سيارة إسعاف من نقطة الإخلاء إلى المرحلة التالية، نحو المستشفى العسكري، لكن حلقت فوقها طائرة بدون طيار كاميكادزي وقصفتها رغم وجود علامة صليب أحمر عليها".


في وقت سابق، قال الخبير المقدم المتقاعد أندريه ماروشك إن الجيش الأوكراني بدأ في استخدام الطائرات بدون طيار بشكل مكثف في اتجاه كراسنوليمانسكي.

 

RT

 




 

 


 

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