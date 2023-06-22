الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

مصرع ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني على مدينة توكماك بمقاطعة زابوروجيه

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الخميس، 22-06-2023 11:27 م

مصرع ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني على مدينة توكماك بمقاطعة زابوروجيه

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الوكيل الاخباري- ذكرت الخدمات التنفيذية بمقاطعة زابوروجيه أن أسرة مكونة من شخصين لقيت مصرعها، كما توفي شخص آخر متأثرا بإصابات خطيرة خلال قصف نظام كييف لمدينة توكماك في المقاطعة.

وأوضحت الخدمات التنفيذية بالمقاطعة: "هاجم النازيون التابعون للقوات المسلحة الأوكرانية قرية تافريا في مدينة توكماك التابعة للمقاطعة، وأصابت إحدى القذائف منزلا خاصا، وتوفيت أسرة مكونة من شخصين".

كما ذكرت خدمات الطوارئ بالمقاطعة أن "ضربة أخرى أصابت طريق القرية وتوفي على إثرها شخص، فيما نقل مصاب بمدينة توكماك إلى مستشفى في مدينة ميليتوبول بإصابات خطيرة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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