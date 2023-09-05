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الثلاثاء، 05-09-2023 03:23 م

مصرع واصابة 12 شخصا بحادث مروع في بلد عربي - صور

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية مرور محافظة ميسان جنوب شرقي العراق مصرع وإصابة 12 شخصا بينهم إيرانيون، بحادث سير مروع في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان لها أمس الاثنين أن "السرعة الشديدة والنعاس تسببتا بحادث تصادم بين مركبتين الأولى "مركبة أجرة" والثانية باص (منشأة) على طريق الشيب المؤدي إلى المنفذ الحدودي".

وأضاف أن "المقصر بالحادث سائق مركبة الأجرة بسبب السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة مما أدى إلى انحرافها وعبورها على الممر المعاكس واصطدامها بالمركبة الثانية الباص وجها لوجه".

وأشار البيان إلى أن "الحادث أدى إلى وفاة جميع الراكبين في مركبة الأجرة الصغيرة وعددهم 6 من بينهم 5 زوار إيرانيين"، لافتا إلى "إصابة 6 ركاب آخرين من المركبة الكبيرة بجروج بليغة".

ودعت مديرية المرور "سائقي المركبات جميعا إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة وأخذ قسط كاف من الراحة والنوم تفاديًا للحوادث المرورية والحفاظ على أرواحكم وأرواح الآخرين".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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