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الأحد، 16-04-2023 08:58 ص

مصرع 16 شخصا وإصابة 9 جراء حريق في دبي

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الوكيل الإخباري- قضى 16 شخصا وجرح 9 آخرون جراء حريق اندلع أمس السبت في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية بدبي.

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واندلع الحريق في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمال.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام ، "أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة". ولم يتم الكشف عن جنسيات الضحايا.

وأضاف البيان: "تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث".

وفي يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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