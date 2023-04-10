الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى

الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

التربية: 724 مدرسة صحية في المملكة

ما حكم زكاة أموال الديون والبضاعة والمقتنيات؟ الإفتاء تجيب

إيقاف حركة القوارب الزجاجية داخل الشواطئ لارتفاع منسوب الموج في العقبة

ألمانيا تهدد برفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس

وفاة طفل غرقا في بئر ماء باربد

الإثنين، 10-04-2023 02:17 م

حريق كبير في منطقة تجارية في هامبورج الألمانية

image (1)


الوكيل الإخباري - اشتعلت النيران في العديد من المستودعات جراء حريق كبير نشب في منطقة تجارية في هامبورج شمالي ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


وأدى ذلك إلى انطلاق سحابة هائلة من الدخان في حي روتنبورجس أورت، وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن "قلب مدينة هامبورج معتم تماما". ولم يُصَبْ أحد جراء الحريق حسب الشواهد الأولية، لكن قوات الإطفاء حذرت من الدخان وطالبت السكان بالإبقاء على النوافذ والأبواب مغلقة وإغلاق أجهزة التكييف والتهوية.


وجاء في تحذير من السلطات القول إن من الممكن للسكان " أن يتأثروا بسبب الدخان والمكونات الكيماوية في هواء التنفس".


وتم إيقاف حركة السكك الحديدية من هامبورج إلى الشرق بشكل جزئي خلال أعمال الإطفاء. ولم تتمكن قوات الإطفاء مبدئيا من قول كيف حدث الحريق الكبير حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا أو ما الذي كان موجودا بالضبط في المستودعات المحترقة.

وذكرت قوات الإطفاء أنها وجدت عند وصولها العديد من السيارات الرابضة في المناطق المفتوحة والمكشوفة وغسالات وبضائع أخرى مخزنة مشتعلة وأن النيران امتدت لتصل إلى مبنى مجمع مستودعات. كما انفجرت في المبنى حاويات من النوعية المعروفة باسم حاويات السوائب الوسيطة (آي بي سي-كونتينر) والتي تحوي سوائل قابلة للاشتعال، ولا يزال من غير المعروف بعد على نحو دقيق نوعية الكيماويات التي كانت موجودة في هذه الحاويات.


ونظرا لأن الرياح دفعت سحابة ضخمة من الدخان فوق أجزاء واسعة من قلب مدينة هامبورج ولم يكن معروفا ما كان مخزونا في مجمع المستودعات والمساحة المفتوحة البالغة نحو 17 ألف متر مربع، أطلقت السلطات عبر نظام التحذير المعياري "موفاس" أعلى درجة تحذير ممكنة "خطر شديد" بالنسبة لأجزاء واسعة من هامبورج، كما تم إخلاء نُزُل بالقرب من مكان الحريق حيث تم إسكان 39 شخصا في أكاديمية الإطفاء في منطقة بيلبروك.


وبعد ظهر اليوم الاثنين، أطلقت الشرطة رسالة طمأنة حذرة حيث أعلن مركز القيادة أن التحذير الرسمي لا يزال قائما " لكن لم يتم العثور على قيم قياس مرتفعة"، وحسب قوات الإطفاء، فإن القياسات الشاملة التي أجرتها خدمة البيئة وفريق العمل التحليلي التابع لهيئة حماية البيئة والتكنولوجيا بالإضافة إلى كوادر خاصة من فرقة الإطفاء التطوعية في المدينة وجود تركيزات خطيرة أو ضارة بالصحة في هواء التنفس.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_f68015655b0534918a5e1c778c521166

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

6433f7c84c59b75f2445cd48

الخارجية الإيرانية: لا قيود على سفر المصريين إلى إيران

DPEv9bsXUAAPADs

الشورى القطري يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى

6433ea9a42360437e42f26c5 (1)

الكرملين: لا نستبعد احتمال التجسس الأمريكي على زيلينسكي

6433e6cb42360430a6002a7d

أبرز 5 وثائق تم تسريبها عن البنتاغون

6433e4c24c59b7095a58709e

الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

أخبار متعلقة
علم-المالديف-2

جزر المالديف تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران

1678709248844

انطلاق الجلسة الافتتاحية للمجلس النيابي التونسي الجديد

image (82)

بدء أكبر مناورات بين واشنطن وسول وسط إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ

image (81)

حريق يدمر جزءاً من مقر ملك كمبوديا

image (80)

كييف تندد بتظاهرات ألمانيا ضد تسليحها

63f11d5f4c59b717b55e6d0f

وزير الخارجية السعودي: اتفاقنا وإيران لا يعني حل كل الخلافات