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مصرع 24 شخصا بحادث مروع في بلد عربي - صور

الأحد، 06-08-2023 03:44 م

مصرع 24 شخصا بحادث مروع في بلد عربي - صور

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 الوكيل الاخباري - لقي 24 شخصا مصرعهم في المغرب، الأحد، إثر حادثة انقلاب حافلة للنقل المزدوج على الطريق الرابط بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بو لخلف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مغربية.
 
وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مطلعة، أن 22 راكبا لقوا حتفهم بمكان وقوع الحادث، فيما لفظ اثنان آخران أنفاسهما الأخيرة في مستشفى القرب بدمنات، متأثرين بجراحهم.

وهرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والإقليمية إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل جثث الضحايا إلى المستشفى فيما تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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