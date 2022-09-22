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الخميس، 22-09-2022 10:16 م

مصرع 34 شخصا جراء غرق مركب قبالة طرطوس السورية

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الوكيل الإخباري - لقي 34 شخصًا مصرعهم جراء غرق قارب لبناني قبالة السواحل السورية، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إسعاف آخرين.

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وقالت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس، إن عدد ضحايا المركب ارتفع إلى 34 شخصًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).


وأكدت مديرية الصحة في مدينة طرطوس، أن كوادرها الطبية في حالة استنفار مستمر، وأن منظومة الإسعاف والطوارئ "تنفذ الاستجابة الفورية والمناسبة لحالات الغرق التي وصلت قرب الشاطئ، وذلك عبر تقديم الخدمات المنقذة للحياة في المكان أو أثناء النقل الآمن للهيئة العامة لمشفى الباسل".


يذكر أن غالبية الغرقى من الجنسيتين السورية واللبنانية.

 

بترا

 




 

 


 

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