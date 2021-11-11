مصر.. إبعاد مواطن أجنبي خارج البلاد للصالح العام

الوكيل الإخباري-أصدر وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، قرارا بإبعاد فرد (أوزبكستانى الجنسية - مواليد 9 ديسمبر 1993) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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وكلف القرار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ أحكامه.

واستند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، كما استند إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخــة 16 أكتوبر 2021 بشأن طلب إبعاد أوزبكستانى الجنسية خارج الـبلاد لأسـباب تتعلـق بالصالح العام.



روسيا اليوم