ميركل والسيسي يبحثان الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي وقضايا أخرى

الوكيل الاخباري- أفادت الحكومة الألمانية بأن المستشارة أنغيلا ميركل عقدت مؤتمرا بالفيديو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا خلاله الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي.



وقال بيان الحكومة إن الطرفين ناقشا أيضا "صراع الشرق الأوسط وجائحة فيروس كورونا".



وكان السيسي وجه في أغسطس المنصرم خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية على تعاونها وجهودها خلال توليها المسؤولية، "ما أحدث تحولا نوعيا في الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية".

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المصدر: روسيا اليوم