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الأربعاء، 25-11-2020 01:31 م

مصر.. إطلاق نار برشاشات بعد فوز مرشح في الانتخابات - فيديو

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الوكيل الاخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لأنصار مرشح فاز في الانتخابات البرلمانية من محافظة سوهاج بالصعيد حيث تم إطلاق النار بشكل غير مسبوق.

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وكان البيان الإحصائى لـ 171 لجنة بالدائرة الأولى سوهاج بمحافظة سوهاج، في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2020، قد كشف عن حصول المرشح حاتم مبارك على 40 ألف صوت وحازم حمادى على 36 ألف صوت وأحمد عواجة على 41 ألف صوت.

 






 المصدر : روسيا اليوم







 




 

 


 

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