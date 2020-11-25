مصر.. إطلاق نار برشاشات بعد فوز مرشح في الانتخابات - فيديو

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لأنصار مرشح فاز في الانتخابات البرلمانية من محافظة سوهاج بالصعيد حيث تم إطلاق النار بشكل غير مسبوق.

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وكان البيان الإحصائى لـ 171 لجنة بالدائرة الأولى سوهاج بمحافظة سوهاج، في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2020، قد كشف عن حصول المرشح حاتم مبارك على 40 ألف صوت وحازم حمادى على 36 ألف صوت وأحمد عواجة على 41 ألف صوت.



اصعب انتخابات فى تاريخ محافظة سوهاج وانتهت بفوز النائب عاطف كعربان المنشاوى فى جولة الاعاده الذى حسم الفرز بحضور المحامى فريد الديب خوفاً من اى تزوير وفعلاً كان النجم الصاعد واللى يخدم الناس ربنا يسهل طريقه 💥 pic.twitter.com/699MY0r3ko November 25, 2020



