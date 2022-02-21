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الإثنين، 21-02-2022 01:57 م

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من يوم الأربعاء

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الوكيل الإخباري-حذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العام للأرصاد الجوية في مصر منار غانم، من طقس يوم الأربعاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك نتيجة تأثر مصر بامتداد منخفض جوي.

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وقالت إن المنخفض سيكون على سطح البحر وفي طبقات الجو العليا، على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، متابعة: "مصر ستشهد موجة جديدة من التقلبات الجوية، وتعود فرص الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري".


وأضافت غانم، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة مع انخفاض درجات الحرارة من 3-4 درجات، مع وجود نشاط للرياح وذلك بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع، بينما الآن نشهد أجواء شتوية مستقرة على مستوى الجمهورية بدأت من اليوم، إذ لاحظنا ارتفاع في درجات الحرارة اليوم عن أمس نحو 4 درجات، ووصلت الدرجة العظمى على القاهرة لـ 19 درجة مئوية، ويسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد دافئ على جنوب البلاد نهارًا.


وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العام للأرصاد الجوية، إلى أنه ما زالت الثلوج تتساقط على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلًا والتي تصل لـ 2 درجة تحت الصفر، موضحة أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على بعض مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء، موضحة أن الفترة ما بين فصل الشتاء وفصل الربيع معروفة بالتقلبات الحادة، والسريعة وحالات عدم الاستقرار المتتالية.

 

روسيا اليوم

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