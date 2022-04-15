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الجمعة، 15-04-2022 05:23 م

تحذير للمصريين من يوم الأحد المقبل

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الوكيل الإخباري -حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في مصر من أجواء متقلبة تشهدها البلاد مع انتهاء ساعات اليوم الجمعة.

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ويحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة من المتوقع أن تشهده مصر يوم السبت المقبل ولمدة 72 ساعة متتالية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد نشرتها الجوية لحالة الطقس في مصر خلال الأسبوع المقبل وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري.

وقال هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون شديد الحرارة على محافظات ومناطق جنوب البلاد.

وأوضحت النشرة الجوية للأرصاد، أنه يسود خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، طقس بارد على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مائل للبرودة على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتحذر الهيئة العامة للأرصاد المصرية من تقلبات جوية تتعرض لها البلاد اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 16 أبريل الجاري، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وتسيطر على مصر موجة حارة تبلغ ذروتها يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، و41 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يستمر تأثير تلك الموجة الحارة على مصر لمدة 72 ساعة، من السبت وحتى يوم الاثنين الموافق 18 أبريل، ويسود معها طقس شديد الحرارة نهارًا، وأجواء معتدلة ليلًا.

كما تؤثر رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة يومي السبت والأحد المقبلين، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وغرب البلاد أيضًا، ويستمر نشاط الرياح حتى يوم الاثنين لكن لا يتوقع أن تكون مثيرة للأتربة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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