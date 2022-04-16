السبت 16-04-2022
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب محليا

ارتفاع أسعار السلع عالميا يؤخر الاستفادة من تخفيض التعرفة الجمركية

الملكية لشؤون القدس: ما يجري في الأقصى يكشف حقيقة الاحتلال الإجرامي

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال غرب رام الله

وفاة فتى دهساً في الشونة الشمالية

الأردنيون يحتفلون بيوم العلم الوطني السبت

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

وفيات السبت 16-4-2022

مرصد حقوقي: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

هل يجوز الإفطار لمن يعمل بالأعمال الشاقة ؟ الإفتاء تجيب

السبت، 16-04-2022 11:36 ص

مصر .. الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض الصدرية من الطقس

606db76b4236045c642f8715


الوكيل الإخباري-حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر ، من حالة الطقس اليوم السبت وغدا الأحد حيث تتعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة.

اضافة اعلان

 

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة اليوم نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويميل الطقس إلى الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ويعتدل على السواحل الشمالية.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

فيما يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وناشدت الأرصاد الأفراد من أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات أثناء نزولهم إلى الشارع نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأعلنت الأرصاد المصرية عن ذروة الموجة الحارة ومن المتوقع أن تسجل غدا الأحد القادم الأعلى في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة غدا الأحد 39 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، و42 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

فيما تسجل القاهرة اليوم السبت 30 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، و17 درجة ليلا.



المصري اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما_هي_الهزة_الأرضية

هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب مدينة سورية

thumbs_b_c_a55c2d06a55a2bc9356156783d439c34

تونس .. رئيس البلاد يدعو النيابة للتحرك ضد تأسيس "برلمان الخارج"

6-1-730x438

الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة بالقدس

عاصفة-في-الفيلبين

الفلبين .. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الى 167 قتيلا

و

السعودية .. توجيه لأئمة المساجد بإقامة صلاة التهجد بالعشر الأواخر

ان

أوكرانيا.. انفجارات تهز مدينتي كييف ولفيف

أخبار متعلقة
625968c44c59b722813971b6

تحذير للمصريين من يوم الأحد المقبل

غغ

اكتشاف مخزونات نفط وغاز جديدة في مصر

شروط-الصيام-للمرأة

مصر .. الإفتاء توضح مكروهات الصيام

سيسي

السيسي يصدر قرارا متعلقا بالرحلات الجوية إلى روسيا

580201807070619111911

مصر .. نوع شوكلاتة يثير جدلا كبيرا والشركة المستوردة توضح

60ffe3f142360409ae1c4b53

مصر .. تحذيرات من تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة