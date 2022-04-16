مصر .. الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض الصدرية من الطقس

الوكيل الإخباري-حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر ، من حالة الطقس اليوم السبت وغدا الأحد حيث تتعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة.

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ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة اليوم نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



ويميل الطقس إلى الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ويعتدل على السواحل الشمالية.



ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



فيما يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



وناشدت الأرصاد الأفراد من أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات أثناء نزولهم إلى الشارع نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.



وأعلنت الأرصاد المصرية عن ذروة الموجة الحارة ومن المتوقع أن تسجل غدا الأحد القادم الأعلى في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.



ومن المتوقع أن تسجل الحرارة غدا الأحد 39 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، و42 درجة على محافظات جنوب الصعيد.



فيما تسجل القاهرة اليوم السبت 30 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، و17 درجة ليلا.