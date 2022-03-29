مصر .. الذكرى السنوية لتعويم سفينة " إيفر غيفين" -فيديو

الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة قناة السويس، أنها ستحتفل اليوم الثلاثاء بذكرى تعويم سفينة الحاويات البنمية "إيفرغيفين"، وذلك في مبنى المارينا الجديد شرق قناة السويس.

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وأشارت قناة السويس إلى أن الاحتفالية سوف تبدأ في الحادية عشرة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي)، على أن يعقب الاحتفالية عقد مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة للإجابة عن كافة التساؤلات وإلقاء الضوء على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وإحصائيات الملاحة بالقناة خلال الآونة الأخيرة.



وكانت سفينة الحاويات الضخمة "إيفيرغيفن" قد أثارت ضجة عالمية العام الماضي، إثر جنوحها في 23 مارس بالنقطة 151 ترقيم قناة السويس، وإعاقتها للملاحة البحرية، في حين تمكنت هيئة القناة بتعويمها عبر عمليات التكريك، بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وكان قد تداول رواد التواصل الإجتماعي على تويتر ، فيديو للحظة تعويم السفية العام الماضي .

روسيا اليوم