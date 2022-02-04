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الجمعة، 04-02-2022 09:36 م

مصر..إعلان حالة الطوارئ مع استمرار التقلبات الجوية

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الوكيل الإخباري-أعلن عدد من المحافظات المصرية رفع حالة الطوارئ مع استمرار التقلبات الجوية في البلاد واستمرار حالة الطقس السيئ.

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وتشهد محافظة الأقصر حالة من الطقس السيئ صباح اليوم الجمعة، كما تسود أجواء باردة على مراكز ومدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر.


وأعلنت محافظة الأقصر رفع حالة الطوارئ بالتنسيق مع مراكز ومدن المحافظة، والمديريات الخدمية، لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الطقس المتقلب وتفادي أي طارئ في حينه.


وتسببت سوء الأحوال الجوية بمحافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة في إلغاء 30 رحلة بالون طائر، كان من المقرر تحمل على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات، وجرى تعليق رحلات البالون الطائر بالأقصر حتى إشعار آخر من قِبل سلطات الطيران المدني.


من جانبه وجه محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، لمتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين المصريين.


من جانبها، شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء انخفاضا شديدا في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وبلغت 6 درجات تحت الصفر فوق قمم الجبال، وترتب عليها تكون ثلوج خفيفة على بعض هذه القمم، ورفعت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى.


كما شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، على معظم أنحاء المحافظة، وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة. 


وأعلنت محافظة الغربية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحي إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.  

 

روسيا اليوم

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