مصر... هزة أرضية بقوة 4.3 شمال دمياط

الوكيل الإخباري-أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم ‏الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر فى منطقة البحر المتوسط على بعد حوالي 159 كم شمال مدينة دمياط.

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وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر حيث ‏شعر بعض الأشخاص بهذه الهزة.



وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية إلي أن الهزة الأرضية جاءت على عمق 12 كم.



وأشار الدكتور جاد القاضي إلي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض الأشخاص بسماع صوت وذلك نتيجة أن الهزة سطحية.



صدى البلد

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